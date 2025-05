Aasta parimaks saalijalgpalluriks valiti Raul Rebane

Aasta parimaks saalijalgpalluriks kuulutati Raul Rebane, kes edestas hääletusel Denis Vnukovit ja Ervin Stüfi. Rebane esindas Eesti saalijalgpallikoondist tänavu kõigis kuues kohtumises, kus ta kandis ka meeskonna kaptenipaela. Igapäevaselt pallib ta Tartu Ravens Futsali ridades, keda esindas hooajal 22 kohtumises, lõi kokku 11 väravat ning andis 22 väravasöötu. Meeskonnaga saavutas Rebane saalijalgpalli Meistriliigas hõbemedalikoha.

Aasta parima saalijalgpalluri nimetas Eesti saalijalgpallikoondise treeneritetiim. Nimetada võis kõiki Eesti kodakondsust omavaid meesjalgpallureid nende 2024/25 hooaja soorituste põhjal, võttes arvesse esitusi nii koondises kui ka klubijalgpalli tasandil.

Meeste saalikoondise aasta ilusaima värava ehk Aasta Verneri laureaadiks on tänavu Mikko-Petteri Matinaro. Ilusaima värava lõi Matinaro septembris Horvaatias toimunud Futsal Week turniiril Läti vastu. Võitjat tunnustas eriauhinnaga Eesti Jalgpalli Liit.

Erilise tunnustuse said ka pühendunud kohtunikud ja nende vaatlejad. Tänavuse saaliliiga pühendunud kohtuniku auhinna pälvisid Karl-Hans Meltsas, Jagnar Jakobson, Roman Daniljuk, Oliver Raudsepp ja Andrei Karhu. Kohtunike vaatlejatest olid kõige aktiivsemad Eduard Rõžov, Gunnar Nuuma ja Vladimir Karev.

Pühendunud kohtunike ja aktiivsete kohtunike vaatlejate valiku tegemisel arvestati mängude arvu, saadavust ERISe hõivatuse kalendris, osalemist treeningutel ja seminaridel/koolitustel ning RefPalis saaliliiga mängude hindamise protsenti.

Lisaks sai eriauhinna pikaaegne saalijalgpalli kõrgliiga kohtunik Grigori Ošomkov saalijalgpalli arendamise eest.

Tänavuse Aasta Saalihundi auhinna pälvis saalijalgpallifänn Daniel Lullu – positiivse energiaga spordisõber, kes on Jõhvi FC Phoenixi toetajate seas kujundanud toetava ja lugupidava kaasaelamise kultuuri. Tema eestvedamisel on fännid harjunud tunnustama nii oma meeskonna kui ka vastaste häid sooritusi. Lisaks on Lullu tuntud ka kui lõbusa energiaga jalgpallikommentaator.

Saalihundi auhind antakse inimesele või organisatsioonile, kes on lõppenud hooajal silma paistnud Eesti saalijalgpalli arendamisel.

Kohtunikke, kohtunike vaatlejaid ning Aasta Saalihunti tunnustas eriauhinnaga Eesti Jalgpalli Liit.