Sporting tuli Rootsi ründaja oivalise hooaja toel Portugali meistriks

Mõlemad väravad löödi teisel poolajal: 55. minutil tabas Pedro Goncalves ja 82. minutist rootslasest väravamasin Viktor Gyökeres.

Sportingu rivaal Lissaboni Benfica piidus samal ajal võõrsil 1:1 viigiga Braga vastu. Võidu korral lõpetanuks mõlemad 82 punkti peal, aga ka sel juhul tulnuks meistriks Sporting seoses paremusega omavahelistes mängudes.

Lissaboni Sporting krooniti Portugali meistriks teist hooaega järjest ja viimati suutis klubi tiitlit kaitsta aastakümneid tagasi, kui perioodil 1951-1955 tuldi esikohale neli korda järjest.

Portugali kõrgliiga ajaloo edukaim meeskond on siiski jätkuvalt Benfica, kes on kroonitud riigi meistriks 38 korda. Järgnevad Porto 30 ja Sporting 21 tiitliga. Ülejäänud klubidele on jagunud vaid paar tiitlit, viimati suutis suurt kolmikut üllatada 2001. aastal Boavista.

Portugali kõrgliiga parimaks väravakütiks krooniti Gyökeres, kelle arvele kirjutati lausa 39 tabamust. Seda oli üle kahe korra rohkem kui paremuselt järgmistel meestel. Kõigi sarjade peale kokku on tal kirjas üle poolesaja värava.