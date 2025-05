Tavapärasest emotsionaalsem hokiõhtu viis Dallase konverentsi finaali

Pärast väravateta avakolmandikku viis Mark Scheifele teisel perioodil külalised juhtima, aga veidi hiljem viskas Dallase ründaja Sam Steel oma play-off'ide esimese värava ja tasakaalustas seisu.

Seejuures oli 32-aastase Scheifele tabamus igati eriline, kuna vaid loetud tunnid enne mängu algust suri tema isa ja seetõttu polnud vahepeal üldse kindel, kas hokimees jääle uisutab.

"Ta oli täna vapper ja ma olen kindel, et tema isa olnuks tema üle uhke ja ma olen kindel, et tema isa soovinuks, et ta mängiks," kommenteeris vastaste peatreener Pete DeBoer hiljem. "Tema jaoks oli raske õhtu nagu ka iga teise inimese jaoks hokis, kes on olnud sellises olukorras."

Kolmas kolmandik lisa ei toonud ja ees ootas lisaaeg. Seda tuli mängida vaid pisut enam kui poolteist minutit, kui Thomas Harley (Dallas) realiseeris arvulise ülekaalu ja aitas Texase klubi konverentsi finaali.

Dallase jaoks tähendas see kolmandat läänekonverentsi finaali järjest: tunamullu tuli seal tunnistada Vegas Golden Knightsi ja mullu Edmonton Oilersi paremust. Tänavu on võimalus revanšiks, sest vastaseks tuleb taas Edmonton.

"Me oleme kahe viimase aasta jooksul palju õppinud," sõnas Dallase väravavaht Jake Oettinger, kes tegi laupäeval 22 tõrjet. "Me tahtsime vaid uut võimalust. Et vastas on taas Edmonton, teeb selle isegi paremaks."

"Nüüd on meil aeg teha järgmine samm. Me peaksime olema rahul sellega, mida oleme seni korda saatnud, aga ma arvan, et kõige parem hoki on alles tulekul."