Londonisse kolinud Karmen Bruus vahetas treenerit

Eesti kõrgushüppaja Karmen Bruus andis teada, et jätkab harjutamist uue juhendaja käe all ja taas kodumaalt eemal.

"Mul on põnevaid uudised! Ma alustasin oma elus uut peatükki, kuna elan ja treenin nüüd Londonis," kirjutas Bruus ühismeedias. "See tähendab ühtlasi ka seda, et vahetasin treenereid."

"Ma olen südamest tänulik oma treeneritele Eestis - aitäh minusse uskumast ja mind edasi tõukamast, alati. Vaatan tulevikku värske energia ja avatud südamega."

Mullu sügisel alustas Bruus teekond Missouri ülikooli juures, aga jäi pärast jõuluvaheaega Eestisse ja harjutas pärast seda taas endise juhendaja Kersti Viru käe all.

20-aastane Bruus pole tänavusel välishooajal veel võistelnud. Tema isiklik rekord on 2022. aasta Oregoni MM-il ületatud 1.96, mullu jäi parimaks U-20 MM-il pronksi toonud tulemus 1.89.