Weber ja Chopra vallutasid 90 meetri piiri

Mõlemad mehed viskasid esmakordselt üle 90 meetri. 2022. aasta Euroopa meister Weber teenis esikoha viimases voorus visatud 91.06-ga ning Tokyo olümpiavõitja Chopra saavutas teise koha kolmandas voorus kirja läinud 90.23-ga.

90 meetri klubi kasvas nõnda 26 liikmeni. Weber tõusis kõigi aegade edetabelis 17. kohale, tõugates Eesti rahvusrekordi omaniku Magnus Kirdi 21. reale (90.61). Chopra platseerus kõigi aegade pingereas 24. kohale.

"Ma ei tea, kuidas see juhtus," tunnistas Weber. "Eelmised nädalad ei möödunud just kõige paremini, kuid täna tundsin end kohe suurepäraselt. Rekordi viskasin viimases voorus, nii et kõik tuli lausa ideaalselt välja."

"Olen ka Neeraji üle väga õnnelik, sest ta on 90-meetrist viset jahtinud juba mõnda aega," lisas sakslane.

Doha etapil sündis veel mitu märkimisväärset tulemust. Tshepiso Masalela püstitas meeste 800 meetri jooksus 1.43,11-ga maailma hooaja tippmargi, naiste 100 meetri jooksus alistas Tia Clayton 11 sekundi piiri (võiduaeg 10,92) ning naiste kolmikhüppes triumfeeris jamaikalanna Shanieka Ricketts 14.72-ga.

Teemantliiga hooaja neljas etapp toimub 25. mail Marokos Rabatis.