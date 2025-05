Matthews leidis viimaks viskekäe ja Toronto viis seeria otsustavasse mängu

Maple Leafsi avavärava viskas viimase perioodi alguses meeskonna suurim staar Auston Matthews ning viis minutit enne lõppu vormistas lõpptulemuse Max Pacioretty.

27-aastane Matthews on karikamängude jooksul pälvinud palju kriitikat. Eelneva 11 kohtumisega suutis ta visata vaid kaks väravat, seejuures oli viimased viis mängu kuival. Olukorra tegi veelgi pingelisemaks asjaolu, et seeria viiendas mängus saatis teda Maple Leafsi toetajate vilekoor.

"Värav tekitas minus suurepärase tunde," tunnistas Matthews mängu järel. "Mul on olnud häid võimalusi kogu seeria jooksul ja ma kavatsen jätkata viskamist, uskudes, et järgmine läheb sisse."

Võistkonnakaaslased tunnustasid kapteni otsustavat panust. "See oli tõesti tähtis värav," ütles Pacioretty. "Sellepärast ta ongi meie kapten – ta suudab uskumatuid asju teha just siis, kui neid on kõige rohkem vaja."

Seeria otsustav seitsmes kohtumine toimub ööl vastu esmaspäeva Torontos.