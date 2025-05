Chelsea ja Aston Villa astusid sammu Meistrite liigale lähemale

Chelseale piisas koduväljakul Man Unitedi vastu ühest väravast, kui Reece Jamesi eeltöö realiseeris 71. minutil peaga väravaks Marc Cucurella.

Chelsea tõusis liigatabelis neljandale kohale, võit viimases voorus Nottingham Foresti üle tagab neile koha Meistrite liigas. "Loome samm-sammult midagi erilist ja nüüd on alles jäänud vaid üks mäng. Kõige olulisem on see, et Meistrite liigasse jõudmine sõltub meist endist," ütles Cucurella.

Aston Villa sai samal ajal kodus 2:0 jagu Tottenhamist. Mõlemad väravad sündisid kohtumise teisel poolajal, esmalt oli 59. minutil täpne Ezri Konza ja seejärel 73. minutil Boubacar Kamara.

Villa on sarnaselt Chelseale kogunud 66 punkti, kuid väravate vahe annab eelise viimasele. Villa peab Meistrite liigasse jõudmiseks tõenäoliselt viimases voorus võitma Man Unitedit ja lootma lähikonkurentide (Newcastle United, Chelsea, Manchester City, Nottingham) punktikaotuse peale.

Inglismaalt pääseb järgmise hooaja Meistrite liigasse kuus meeskonda – kõrgliiga viis paremat ning Man United või Tottenham, kes lähevad tuleval kolmapäeval omavahel vastamisi Euroopa liiga finaalis.