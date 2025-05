New York Knicks mängib 25 aasta pikkuse pausi järel konverentsi finaalis

Knicks võitis seeria kuuenda kohtumise kodusaalis 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24). Võõrustaja otsustas kohtumise saatuse sisuliselt teise veerandaja alguses, mil nad tegid 16:4 spurdi, mis kasvatas vahe 18-punktiliseks (42:24). Järelejäänud mänguaja jooksul ei jõudnud Celtics lähemale 15 punktist.

Võitjatel jagunesid punktid enam-vähem võrdselt nelja mängija vahel: Jalen Brunson ja OG Anunoby viskasid mõlemad 23 punkti, Mikel Bridges panustas 22 silma ning Karl-Anthony Towns sooritas kaksikduubli 21 punkti ja 12 lauapalliga. Celticsi vankrit vedas Jaylen Brown 20 punktiga.

Knicks kohtub idakonverentsi finaalis Indiana Pacersiga – sama vastasega, kellega madistati 2000. aastal, kui jõuti viimati konverentsi finaali. Toona jäi kuuemängulises seerias peale Pacers. "Võtsime suurepärase seeriavõidu, kuid nüüd tuleb kohe hakata keskenduma järgmisele seeriale. Pacers on väga tugev vastane ja me peame korralikult valmistuma," sõnas Knicksi peatreener Tom Thibodeau.

Seeria avamäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu 22. maid Knicksi kodusaalis.

