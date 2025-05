Eesti BMX-krossi hooaeg alustab nädalavahetusel Uuesalus

BMX Tallinn kutsub kõiki spordisõpru osa saama adrenaliinist pakatavast nädalavahetusest. Võistlussõidud algavad laupäeval kell 12.30 ja pühapäeval kell 11.30 ning üritus on pealtvaatajatele tasuta.

Võistluste direktor Eger Karuse rõhutab hooaja avavõistluse olulisust: "Hooaja avaetapp on rohkem kui lihtsalt võistlus – see seab tooni kogu hooajale ja annab võimaluse näha, kuidas sportlased on talve jooksul arenenud. Lisaks on Uuesalu rada üks tehnilisemaid ja põnevamaid Eestis, mis pakub pinget nii ratturitele kui pealtvaatajatele."

Oodata on tihedat konkurentsi ennekõike noorteklassides, kus võistlejate arv on viimastel aastatel kasvanud. Samuti on rajal Eesti BMX-krossi paremik eliitsõitjate seast. Võistluste peakohtunik ning BMX Tallinna klubi esindaja Jaan Lajal usub, et hooaja algus Uuesalus saab olema märgilise tähendusega: "On suur rõõm näha, et BMX-krossi areng Eestis ei ole vaid sõnakõlks – Uuesalu võistlused on tõestus sellest, et teeme päriselt olulisi samme edasi. Noortel on nüüd suurepärased võimalused treeninguteks ja võistlusteks ning see annab lootust, et meie sportlased jõuavad üha kaugemale."

Laupäeval tehakse suur kummardus Jaan Tultsile – mehele, kes on Eesti BMX-krossi arendamisse andnud aastate jooksul hindamatu panuse. "Just Jaan Tults pani aluse tänavu kümnendat juubelit tähistavale "King of Tallinn" võistlusele ning vedas seda aastaid ka ise. Tema panus Põhja-Eesti BMX-krossi arengusse on olnud hindamatu – ilma tema pühendumuseta poleks ala praegu Eestis kaugeltki nii tugev ja nähtav," sõnab Lajal.

Uuesalu rada valmis 2024. aasta augustis ja on esimene täismõõdus Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) nõuetele vastav algajate BMX-krossi rada Põhja-Eestis. Rada sündis kohaliku kogukonna ja toetajate koostöös ning on mõeldud nii treeninguteks kui ka rahvusvahelisteks võistlusteks.

"BMX-kross on spordiala, mis vajab rada. Uuesalu raja loomine on ehe näide sellest, mida on võimalik saavutada vaid koos kogukonnaga. Kui midagi väga tahta ja ühiselt tegutseda, sünnivadki suured asjad," ütleb Eger Karuse. Rada on 365 meetrit pikk ja sisaldab mitmeid tehnilisi elemente, mis sobivad nii algajatele kui ka kogenud sportlastele.

Tulevane võistlusnädalavahetus on osa Eesti BMX-krossi karikasarjast, mille peakorraldaja on jalgrattaklubi BMX Tallinn ning kaaskorraldajaks Tartu Spordiklubi Velo. 2025. aastal koosneb karikasari kuuest osavõistlusest – neist neli toimuvad Eestis ja kaks Soomes. Sari viiakse läbi koostöös Eesti Jalgratturite Liidu ja Soome BMX-krossi klubidega.

Laupäev, 17. mai – "King of Tallinn" – tähistab oma 10. juubelit ning on ühtlasi Eesti BMX-krossi karikasarja esimene etapp. Tegemist on traditsioonilise võistlusega, mis on kujunenud oluliseks osaks Eesti BMX-kultuuris.

Pühapäev, 18. mai – "Rae valla meistrivõistlused BMX-krossis" – teist korda toimuvad valla meistrivõistlused, millest loodetavasti saab tulevikus samuti iga-aastane traditsioon.

Mõlemad võistlused kuuluvad Eesti Jalgratturite Liidu 1. kategooria võistluste hulka ning on avatud kõikidele UCI litsentsiga sportlastele sõltumata koduriigist. Karikasarja etappide ja osalemistingimuste kohta leiab lisainfot veebilehtedelt: www.ejl.ee ja www.bmxtallinn.ee.