Šamorin otsustas lepingut Vassiljeviga mitte pikendada

ŠTK Šamorinit ootab Slovakkia esiliigas ees viimane liigamäng, mis paneb ühtlasi punkti ka eestlaste ajajärgule - klubist on lahkumas nii Vladimir Vassiljev kui Nikita Brõlin. Šamorin kirjutab, et pärast 1,5-aastast perioodi otsustas klubi jätta kasutamata võimaluse lepingut pikendada, vahendab Soccernet.ee.

"Eelmised poolteistaastat sellises struktuuris töötada on olnud minu jaoks imeline kogemus. Meil on olnud tiimina tõuse ja mõõnasid, mis on noore meeskonna jaoks tavaline. Olen väga õnnelik selle aja eest ning võimaluse eest noori talente arendada," ültes Vassiljev klubi kodulehele.

Šamorin peab hooaja viimase kohtumise reedel kodus MŠK Považska Bystrica vastu. Neljandal kohal paikneva meeskonna alistamisega õnnestuks Šamorinil tõusta maksimaalselt seitsmendale kohale.

Lisaks Vassiljevile ja Brõlinile on klubis ka talvel KAA Gentist liitunud Ramol Sillamaa ja Nikita Vassiljev, kelle aastane laenuleping Tallinna FCI Levadiast on samuti lõppemas.