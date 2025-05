Tiisaar ja Korotkov jäid 24 parema seas alla Šveitsi paarile

Mart Tiisaar – Dmitri Korotkov said Xiamenis toimuval Challenge taseme rannavolle MK-etapil alagrupis teise koha ning jätkasid turniiri 24 parema seas. Seal tuli kolmegeimilises mängus tunnistada vastase paremust.

Otse põhiturniirile pääsenud eestlased alistasid esimeses alagrupikohtumises 2:0 (23:21, 21:14) Läti duo Ardis Bedritis ja Arturs Rinkevics ja sellega tagati ka alagrupist edasipääs, vahendab Volley.ee.

Seejärel mängiti alagrupi võidu peale ning vastaseks oli turniiril esimest paigutust omav Katari paar Cherif Younousse – Ahmed Tijan. Tiisaar ja Korotkov said Tokyo olümpia pronksimeeste vastu geimides vastavalt 21 ja 14 punkti ning pidid seega vastu võtma 0:2 kaotuse. See tähendas, et turniir jätkus 24 parema seas, kus oli vastaseks Šveitsi duo Marco Krattiger – Leo Dillier.

Kolmegeimilises kohtumises pidi Eesti paar paraku vastu võtma 1:2 (21:18, 15:21, 12:15) kaotuse ja edasi seega ei pääsetud. Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-etapi 17. kohaga.