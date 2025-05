Barcelona kindlustas Yamali juhtimisel Hispaania meistritiitli

Tabeli viimasesse veerandisse kuuluv Espanyol suutis kodupubliku ees Barcelonaga sammu pidada terve avapoolaja vältel, kuid teisel poolajal tõestas suurepärane Lamine Yamal taaskord oma klassi.

17-aastane Barcelona ründaja sai 53. minutil hakkama tõelise iluväravaga, kui ta vasaku jalaga palli võõrustaja värava ristnurka paigutas. 80. minutil jäi Espanyol veel vähemusse, kui Leandro Cabrera punase kaardiga riietusruumi saadeti. Barcelona kasutas viiendal lisaminutil ülekaalu ära, kui Yamal leidis kena sööduga Fermin Lopezi, kes keerutas palli Espanyoli väravasse, vormistades sellega 2:0 võidu.

Barcelona (85 p) kindlustas kaks mänguvooru enne hooaja lõppu klubi ajaloo 28. Hispaania meistritiitli, Madridi Real (78 p) jääb seitsme punkti kaugusele ning lõpetab hooaja teisel kohal, sest linnarivaal Madridi Atletico (70 p) on neist kaheksa punktiga maas.

"Kõige olulisem asi on see, et me oleme siin üks perekond," ütles peatreener Hansi Flick. "Kõik teevad oma tööd ja teevad seda hästi. Kõik teavad, kui olulised nad on klubi jaoks, meeskonna jaoks. Ma ei ole sellises õhkkonnas kunagi varem olnud."

Barcelona kindlustas sel hooajal kodustes võistlustes nn treble'i ehk võitis nii kõrgliiga, kodused karikavõistlused ja ka superkarika. Meistrite liigas piirduti küll poolfinaalidega, aga neli võitu Madridi Reali üle aitab sellega toime tulla. "See oli väga keeruline meistriiitel. Oleme tänavuse hooajaga väga rahul. Saime seda nautida ja fännid said ka."

Neljapäevase mängu algus lükkus mõne minuti võrra edasi, sest enne mängu toimus staadioni juures kole õnnetus, kui üks autojuht jäi Espanyoli fännide sekka kinni. Kohaliku politsei sõnul hakkasid fännid siis autot asjadega pilduma, misjärel otsustas autojuht kiirendada. Selle tulemusel said viga 14 inimest, aga politsei teatel saadi olukord kiirelt kontrolli alla.