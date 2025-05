Hiilgav Sinner jättis maailma seitsmenda reketi häbisse

Kohtumises maailma seitsmenda reketi, norralase Casper Ruudiga võitis Sinner esimesest 18 punktist 16, võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest ning 77 mängitud punktist 55. 6:0, 6:1 võit tuli talle lõpuks vaid 65 minutiga.

"Kõik nägime, et tundsin end väljakul täna suurepäraselt. Minu eesmärk oli siin aru saada, mis tasemel ma praegu mängin," kommenteeris Roomas kolm kuud kestnud võistluskeelu alt vabanenud Sinner. "See on iga päevaga tõusnud ja valmistab mulle palju rõõmu. Kõik võib ühe päevaga muutuda. Täna töötas kõik, servisin ja tõrjusin hästi, liikusin väga hästi. Vaatame, mis ootab poolfinaalis."

Äsja Madridis karjääri esimese ATP 1000 taseme turniiri võitnud Ruud suutis näha karmi kaotuse helgemat külge. "Ausalt öeldes oli seda lihtsalt huvitav näha. Ma ei oska öelda muud, kui et ta oli teisel tasemel. Olin mänguks valmis, tema oli rohkem valmis. Kõigile mu headele löökidele oli tal parem vastus. See ei ole mõru kaotus," ütles norralane.

Poolfinaalis läheb Sinner vastamisi maailma 11. reketi Tommy Pauliga, kes oli poolakast Hubert Hurkaczist neljapäeva pärastlõunal üle 7:6 (4), 6:3.