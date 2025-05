Rootsi kõrgliigas ründas pealtvaataja mängijat, kohtumine peatati

Rootsi kõrgliigas viimaste sekka kuuluv Öster läks Alibek Alievi väravast 57. minutil võõrsil traditsioonilise suurklubi Göteborgi vastu juhtima, mõned minutid hiljem jooksis üks kodumeeskonna poolehoidjate seas istunud mees väljakule ning saatis Österi mängija Sebastian Starke Hedlundi suunas teele rusikalöögi, millest suutis pallur kõrvale põigata.

Pärast seda jooksis mees tagasi tribüünide poole, aga kaks turvatöötajat said ta kätte. Peakohtunik Erik Mattson peatas kohtumise ja mõlema klubi mängijad läksid mõneks ajaks riietusruumi, poolte kokkuleppel jätkati seejärel mängimist.

"See on väga tõsine juhtum. On tähtis, et suudaksime tagada meie mängijate ohutuse, aga jalgpallimängude tulemused peaks selguma väljakul," sõnas Österi mänedžer Jens Magnusson Aftonbladetile. Göteborgi klubi esimees Magnus Nilsson mõistis juhtunu hukka. "Me ei esinda klubina sellist käitumist - see on isoleeritud juhtum ja nüüdisajal pole midagi sellist siin juhtunud," sõnas ta.