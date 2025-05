Ränk kukkumine pikimal etapil lõpetas mitme sõitja Giro

Tänavuse Giro pikimal etapil sõitsid mitu tundi ees uhkes üksinduses Enzo Paleni (Groupama-FDJ) ja Taco van der Hoorn (Intermarche), hoides peagruppi stabiilselt kahe minuti kaugusel. Sõitjaid jälitasid lõuna poolt tulnud vihmapilved ja kui hommikul ennustati vihma vaid Napoli sprindifinišiks, muutusid teed libedaks juba varem ning see viis lõpuks ka suure kukkumiseni.

70 km enne neljapäevase etapi finišit libises Hindley näiliselt sirgel lõigul ja kukkus karmilt üle juhtraua, ahelreaktsiooni tagajärjel kukkusid veel 17 ratturit, teiste seas näiteks Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) ning Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG). Kolme aasta tagune üldvõitja jäi kauaks asfaldile istuma ning viidi hiljem haiglasse, kus tal tuvastati tiimi teatel peapõrutus. Velotuuri pidid kukkumise tõttu pooleli jätma veel Juri Hollmann ja Dion Smith, algselt teatati ka Jay Vine'i ja Josef Cerny katkestamisest, kuid nad jätkasid siiski sõitu.

