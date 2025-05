Laskesuusatähed pakuvad Harku järvejooksul kodustele tippudele konkurentsi

Latsepovile pakuvad tugevat konkurentsi nii Roman Fosti kui äsja Tartu Maastikumaratonil teda edestanud Bert Tippi. Jala paneb joonele ka Indrek Tobreluts, kes pärast laskesuusakarjääri on end taasavastanud jooksuradadelt, võites medaleid ka veteranide piiritagustelt tiitlivõistlustelt kergejõustikus.

Ka naistest on rajale minemas kogu Maru järvejooksude sarja avaetapi esikolmik Kertu Kula, Triin Gede ja Bret Schär. Ent esikoha nimel heitlevad ka aprillis Helsingis 10 km jooksu võitnud Helen Bell ning Tuuli Tomingas. Laskesuusatajate tugevast tiimist on Harku järve jooksust osa võtmas ka Susan Külm.

Põhidistantsi start antakse pühapäeval, 18. mail kell 12, kuid võistluskeskus avatakse juba kell 9.30. Enne põhidistantsi algavad kell 11 lastejooksud, samal ajal avatakse ka laste kergejõustiku töötuba, mis võimaldab erinevaid alasid proovida ja katsetada.

Kell 12.05 antakse start Harku rannamiilile, nimetatud lühidistants on sobilik neile, kelle jaoks põhidistants on liiga pikk ehk tegemist ei ole klassikalise noortejooksuga. Paremusjärjestus selgitatakse 1,6 km pikkusel Harku rannamiilil siiski vaid noorte vanuseklassides.

Tänavune jooks ümber Harku järve kannab juba 54. järjekorranumbrit - nii pikkade traditsioonide ja ajalooga jookse on Eestis vaid kümmekond. Rada ei ole nõudlik, see kulgeb valdavas osas asfaltkattega teedel ning sellele ei jää ka suuri tõuse. Nii 54. jooksule ümber Harku järve kui 3. Harku rannamiilile on võimalik eelregistreerida Stamina iseteeninduskeskkonnas kuni 15. maini. Viimane võimalus end kirja panna on veel võistluspäeval, 18. mail.