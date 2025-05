RALLIBLOGI | Purunenud vedrustus lõpetas Fourmaux' päeva, Tänak esimene

Ott Tänaku jaoks algas reedene pikk võistluspäev suurepäraselt, sest eestlane võitis kaks esimest kiiruskatset ning kerkis ralli üldliidriks. Neljanda katse võitis tema tiimikaaslane Adrien Fourmaux, kes jätkas õhtuni stabiilselt heas hoos ning püsis Tänaku järel pikalt teisel kohal.

Prantslase ilusa ralli lõpetas varakult aga kaheksandal kiiruskatsel ühes sisekurvis olnud kivi, mis lõhkus tema Hyundai esivedrustuse. Fourmaux' masin jäi risti teele ning paar järgmist sõitjat pidid kurvis sellest möödumiseks kõvasti vaeva nägema, prantslase katkestamise järel tõusis teiseks Takamoto Katsuta (Toyota).

Esimesena jäi WRC meestest tee äärde Martinš Sesks (M-Sport), kelle reedene võistluspäev tippkonkurentsis kestis vähem kui neli kilomeetrit. Vasaku esiratta vahetusega kaotas lätlane neli minutit. Esimese täispika võistluspäeva pidi pooleli jätma ka WRC2 klassis sõitnud Georg Linnamäe, kes sõitis viiendal katsel otsa kivile ja lõhkus sarnaselt Fourmaux'le vedrustuse.

Neljapäeva õhtul toimunud lühikesel, 2,94-kilomeetrisel publikukatsel oli kiireim MM-sarja üldliider Elfyn Evans, kes edestas teist kohta jagama jäänud Tänakut ja Sebastien Ogier'd (Toyota) 0,2 sekundiga.

Enne rallit:

Neljapäevasel testikatsel näitas kõige paremat minekut lätlane Martinš Sesks (Ford), kes sai neljandal läbimisel kirja aja 3.52,3 ehk edestas kuue kümnendikuga kahekordset maailmameistrit Kalle Rovanperät (Toyota) ja 0,9 sekundiga mullust maailmameistrit Thierry Neuville'i (Hyundai).

Ott Tänak (Hyundai) näitas kruusaralli testikatsel aegu 3.57,3, 3.55,1 ja 3.54,1, mis oli paremuselt viies. Temast oli kiirem ka Sebastien Ogier (Toyota; 3.54,0).

MM-sarja kindlaks liidriks on Elfyn Evans, kes pole senise nelja ralli jooksul veel pjedestaalilt välja jäänud: Monte Carlos saavutas ta teise koha, võitis nii Rootsi kui Keenia ralli ning sai Kanaari saartel kolmanda koha. 109 punkti kogunud waleslase järel on 66 punktiga teine tema meeskonnakaaslane Toyotas Kalle Rovanperä, neile järgnevad Thierry Neuville (59), Sebastien Ogier (58) ja Adrien Fourmaux (44).

Sealjuures noppisid Toyota sõitjad Kanaari saartel neli parimat kohta ning Fourmaux, Tänak ja Neuville pidid leppima vastavalt viienda, kuuenda ja seitsmenda kohaga. Portugali ralli eel on valitsev maailmameister aga siiski heatujuline. "Kruusaralli mulle erilist muret ei valmista," rääkis Neuville DirtFishile. "Meil on järgmise asfaldirallini aega, aga Kanaaride ralli on väga spetsiifiline ning me ei pea Saksamaa ja Jaapani rallidele mõeldes muretsema."

"Peame Toyotast tugevamad olema ning Elfynist rohkem punkte teenima. Tal on MM-sarja arvestuses suur edumaa ja meil pole õnnestunud seda vähendada, seega on ta meie Portugalis koos Kallega peamiseks vastaseks," lisas Neuville.

"Portugali ralli on mitmes mõttes väga suur üritus. Seal on teid, mis mulle väga meeldivad, ralli ajalugu pluss iga-aastane atmosfäär on kõik, mida ühelt võistluselt ootad," lausus Ott Tänak. "Igal rallil üritad võita kõige kõrgemate kohtade nimel, aga sa oled täpselt nii hea, kui oli sinu viimane tulemus ja meie puhul polnud see tugevaim. Me peame võtma rahulikult ja töötama end tagasi tippu."

Rally2 klassis osalevad Portugali rallil eestlastest Romet Jürgenson (Ford Fiesta), Robert Virves (Škoda Fabia) ja Georg Linnamäe (Toyota Yaris), Ford Fiesta Rally3 masinatega võistlevas JWRC arvestuses lööb Portugalis kaasa Joosep Ralf Nõgene.

Portugali ralli ajakava:

Neljapäev

21.05 SS1 Figueira da Foz (2,94 km)

Reede

9.35 SS2 Mortagua 1 (14,59 km)

11.05 SS3 Lousa 1 (12,28 km)

11.53 SS4 Gois 1 (14,30 km)

12.41 SS5 Arganil 1 (14,41 km)

15.05 SS6 Lousa 2 (12,28 km)

15.53 SS7 Gois 2 (14,30 km)

16.41 SS8 Arganil 2 (14,41 km)

19.05 SS9 Mortagua 2 (14,59 km)

20.35 SS10 Agueda / Sever (15,08 km)

21.30 SS11 Sever / Albergaria (20,24 km)

Laupäev

9.35 SS12 Vieira do Minho 1 (17,69 km)

10.35 SS13 Cabeceiras de Basto 1 (19,91 km)

12.25 SS14 Amarante 1 (22,10 km)

17.05 SS15 Vieira do Minho 2 (17,69 km)

18.05 SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19,91 km)

19.55 SS17 Amarante 2 (22,10 km)

21.05 SS18 Lousada (3,52 km)

Pühapäev

8.43 SS19 Paredes 1 (16,09 km)

9.48 SS20 Felgueiras 1 (8,81 km)

10.35 SS21 Fafe 1 (11,18 km)

11.58 SS22 Paredes 2 (16,09 km)

13.03 SS23 Felgueiras 2 (8,81 km)

15.15 SS24 Fafe 2, punktikatse (11,18 km)