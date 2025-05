Politsei uurib Tottenhami tähtmängijaga seotud väljapressimislugu

Kohaliku meedia teatel väitis üks naisterahvas, et on jalgpallurist lapseootel ja ähvardas juhtumi avalikustada.

"Politsei uurib praegu juhtumit ja anname tulemustest teada niipea, kui need on kättesaadavad," teatas mängija agentuur Son & Football Limited. "Tahame öelda, et Son Heung-min on selles juhtumis selge ohver."

Lõuna-Korea politsei on seoses juhtumiga praeguseks arreteerinud kahekümnendantes eluaastates naisterahva ja neljakümnendates eluaastates meesterahva. Nad uurivad väited, mille kohaselt üritati tuntud jalgpallurilt raseduse kohta valetades raha välja pressida.

32-aastane Son Heung-min on Lõuna-Koreas äärmiselt populaarne sportlane. Klubikarjääri kõrval on ta koguni 133 korda esindanud kohalikku rahvuskoondist ja löönud 51 väravat.