Mallorca andis Barcelonale lootust, aga Real lükkas nende võidupidu siiski edasi

Martin Valjent viis 11. minutil külalised juhtima ja see tekitas Kataloonia suurklubis lootusi, kuid 68. minutil Kylian Mbappe viigistas ja viiendal üleminutil lõi 20-aastane Jacobo Ramon ka pealinnaklubi võidutabamuse.

"Me ei andnud alla, kuigi meil oli 12 vigastatud mängijat, mis on väga haruldane," sõnas ametist lahkuv Reali peatreener Carlo Ancelotti.

"Mäng võideti tänu heale suhtumisele ja mängijatele, kes tulid vahetusest ja esinesid hästi. Ma pole kunagi varem näinud meeskonda, kes teeb väravale 40 pealelööki nagu täna."

72 protsenti ajast palli hoidnud Real tegi tõepoolest tervelt 39 pealelööki, neist 13 raamidesse. Samuti teeniti lausa 26 nurgalööki, aga nelja pealelöögiga piirdunud Mallorca mitte ainsatki.

Madridi Realil on nüüd 36 mänguga kirjas 78 punkti ja Barcelonal 35 kohtumisega 82 punkti ehk viimasel läheks tarvis veel vaid üht võitu, et tiitel kindlustada.

Esimene võimalus selleks avaneb juba neljapäeva õhtul, kui võõrsil minnakse vastamisi linnarivaal Espanyoliga, kes asub tabelis alles 16. positsioonil ja on kaotanud kolm mängu järjest. Novembri alguses toimunud kodumängus jäi Barcelona 3:1 peale.

Barcelona tuli viimati meistriks tunamullu, eelmisel hooajal jäi peale Real. Kolmel viimasel hooajal on just need kaks klubi hõivanud tabeli kaks esimest kohta.