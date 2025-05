VIDEO | Giro ringteel pääseti napilt õnnetusest

Enne ringteele jõudmist näitas rajakohtunik, et ratturid peaksid sõitma sellest üle vasakult poolt, aga ratturid kas ei märganud seda või ei jõudnud reageerida ja sõitsid ringist ka paremalt mööda.

Kuna kõrvalised isikud ei osanud sellega ilmselt arvestada, seisis üks - ilmselt julgestaja - parempoolsel teel ja pidi kahe ratturi eest kõrvale põikama. Õnneks lõppes kõik õnnelikult ja kokkupõrkeid ei olnud.

INCHES FROM DISASTER



TWO riders almost wiped out by someone crossing a roundabout during the race pic.twitter.com/EoJlIjOcbv