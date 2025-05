Celticsi tähtmängija hooaeg on karmi vigastuse tõttu läbi

Korvpalliliiga NBA klubi Boston Celtics sai kolmapäeval halva uudise, kui selgus, et eelmises mängus New York Knicksi vastu jalga vigastanud Jayson Tatum rebestas kannakõõluse.

Mullu NBA meistriks tulnud Celtics ja Tatum mängisid öösel vastu teisipäeva play-off'i seerias New York Knicksi vastu neljandas mängus ning Tatum tegi tõeliselt suurepärase esituse, kui kogus 40 minutiga 42 punkti, kaheksa lauapalli, neli korvisöötu, neli vaheltlõiget ja neli blokki.

Paraku ääremängija aga kohtumist ei lõpetanud, sest neljandal veerandil kukkus ta palli eest võideldes põrandale ja haaras koheselt oma parema jala kannast. Tatum viidi riietusruumi ratastooliga ning viidi koheselt haiglasse.

Kolmapäeval sai Celtics oodatud, aga siiski väga koleda uudise ning 27-aastane Tatum läks kannakõõluse rebendi tõttu operatsioonilauale. Klubi sõnul läks protseduur hästi, kuid NBA üht suuremat tähte ootab ees pikk taastumisprotsess, mis ei saa kindlasti järgmise hooaja alguseks läbitud.

"Sellised asjad juhtuvad," ütles Celticsi keskmängija, lätlane Kristaps Porzingis. "Me tundsime talle hetkes kaasa, aga pidime edasi mängima. Loomulikult mõistsime kõik, mis vigastus see olla võib, aga see on spordi osa. Karm, aga me peame tõega leppima. Liigume edasi nende mängijatega, kes meil on."

Celtics on veerandfinaalseerias Knicksi vastu üks-kolm kaotusseisus, nelja võiduni peetava seeria viies mäng toimub öösel vastu neljapäeva Bostonis.