Rahvusvaheline uisuliit lubas neli venelast olümpia katsevõistlusele

ISU teatas teisipäeval, et on andnud nn neutraalse sportlase staatuse neljale Venemaa iluuisutajale: Adelia Petrosjan, Alina Gorbatšov, Pjotr Gumennik ja Vladislav Dikidži.

Olümpiamängude eest saavad võistelda üks mees ja üks naine, Venemaa uisuliit on varasemalt viidanud, et panustab peamiselt Petrosjani ja Gummeniku peale. Petrosjan on tulnud kahel korral naisüksiksõidus Venemaa meistriks, Gumennik võitis 2020. aastal Tallinnas toimunud juunioride MM-il pronksmedali.

Lisaks said loa olümpia katsevõistlustel osaleda kuus Valgevene sportlast: Vasili Barahovski, Jauheni Puzanau, Viktoriia Safonova, Nastassia Sidarenka, Viktorija Plaskonnaja ja Uladzislau Sõtsik.

Viimased kaks võistlevad jäätantsupaarina, ükski Venemaa paar ei läbinud ISU taustakontroli. Põhjaliku kontrolli vältel vaadatakse, kas agressorriikide sportlased on avalikult toetanud sissetungi Ukrainasse ning kas nad on seotud Venemaa või Valgevene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega. Lisaks ei tohi nad olla seotud kellegagi, kes on dopingureegleid rikkunud.

Milano taliolümpia katsevõistlus leiab aset Pekingis 17.-21. septembrini. Eesti saadab olümpiamängudele ühe naise ja ühe mehe, lisaks on võimalus eestlannadel Pekingis veel üks olümpiapilet teenida.