Serviti jätkab jahti kümnendale Eesti meistritiitlile

Viljandi HC ja Põlva Serviti on tänavusel hooajal kohtunud juba kuuel korral. Kuigi mängud on olnud tasavägised ja Viljandi on korra ka võidu noppinud, on kõik tähtsamad kohtumised – Balti liiga poolfinaal ja karikavõistluste finaal – lõppenud Serviti võiduga. See tähendab, et lisaks kümnendale järjestikusele meistritiitlile on põlvakatel veel võimalik võita ka hooaja kolmas tiitel.

"Seis on nii ja naa, ega olukord palju paremaks pole läinud," ütles peatreener Kalmer Musting. "Balti liiga eelse ajaga võrreldes on vähemalt Mathias Rebane vormi tagasi saanud, aga väikseid muresid on piisavalt. Kui meie rõhume oma mängustiilis ühtlusele, siis Viljandil on kindlad liidrid, keda peame suutma neutraliseerida."

Viljandi HC peatreener Marko Koks tõdes, et koondisepaus jättis oma jälje. "Oleme vahepeal keskendunud füüsilisele ettevalmistusele ja nüüd viimastel päevadel taas rohkem palliga tegelenud. Täpne seis selgub reedel – võtame ühe mängu korraga. Peame vähendama pallikaotusi ja vältima rumalaid lahendusi, sest Serviti kasutab need oskuslikult ära," ütles Koks.

Neljapäeval Kalevi Spordihallis algavas pronksiseerias kohtuvad Mistra ja HC Kehra, kes olid põhiturniiril vastamisi neljal korral – üks mäng lõppes viigiliselt ja kolmel korral jäi peale Mistra. Kui Kehra on sel hooajal keskendunud vaid Eesti liigadele, siis Mistra on saanud väärtuslikku kogemust ka Balti liigas ja eurosarjas.

"Tundub, et seis hakkab paremaks minema," ütles Mistra treener Jüri Lepp, kes aastaid tagasi ise Kehra meeskonna mitmete tiitliteni juhtis. "Andris Celminš on vigastusest taastunud ning täna liituvad meiega taas ka koondisemehed. Hooaja lõpus on väike väsimus küll peal, aga selles seisus on kõik tiimid."

Kolme võiduni peetav finaalseeria algab reedel kell 19 Mesikäpa Hallis, teine mäng (19. mai) toimub Viljandi Spordihoones ning kolmas mäng (22. mai) jälle Põlvas. Vajadusel toimub neljas mäng (25. mai) taas Viljandis, finaalseeria otsustav kohtumine (28. mai) toimuks Põlvas.