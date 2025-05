Winnipeg ei suutnud jälle Stanley karikavõistlustel soomlasi piirata

Stars läks seeria neljandat kohtumist juhtima üheksandal minutil ülekaalus, kui soomlane Mikael Granlund terava viske Winnipegi väravasse saatis. Jets vastas teise kolmandiku alguses ning Nikolaj Ehlers viigistas seisu, aga otsustavale kolmandikule mindi siiski Starsi juhtimisel, kui Granlund realiseeris kaasmaalase Mikko Rantaneni tehtud eeltöö.

Otsustaval perioodil pani Dallas võidule punkti, kui kõigepealt saatis Matt Duchene litri vastu Winnipegi väravaraami. Sealt põrkas see soomlase Miro Heiskaneni kepile ja ta serveeris litri taas Granlundile, kes vormistas võimsa löögiga kübaratriki.

Stars võitis neljanda kohtumise 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) ning juhib seeriat kolm-üks. Dallase võitudes on mänginud suurt rolli nn "Soome maffia" Rantanen viskas esimeses mängus kübaratriki ning teenis teises võidus kolm resultatiivsuspunkti, lisaks sai ta ka eelmises seerias Colorado Avalanche'i vastu kübaratrikiga hakkama.

Neljandas mängus naasis jääle ka Heiskanen, kes polnud põlvevigastuse tõttu jaanuari lõpus saati mänginud. "See oli lõbus, nende meestega on tore jääl olla," ütles Heiskanen. "Jube frustreeriv on mänge kõrvalt vaadata."

Dallasel on võimalus seeria lõpetada öösel vastu reedet, kui Winnipeg võõrustab viiendat mängu.