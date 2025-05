Tour of Estoniale tuleb rekordarv tiime

Kõige kõrgetasemelisem Eestis peetav rattaspordivõistlus Tour of Estonia (UCI 2.1) saab hoo sisse 30. mail ning koos naiste Tour of Estoniaga (UCI 1.2) püstitatakse uus rekord: stardijoonele on tulemas 35 tiimi.

Ladies Tour of Estonia esimesel aastal (2022) oli võistlustules 13 naiskonda. Meeskondi startis toona, nagu tänavugi, 21, mis piltlikult tähendab, et rekordilise kasvu toob üks naiskond. Lisaks on võimalik, et stardijoonele lisanduvad veel kaks meeste kontinentaaltiimi – üks Aasiast ja teine Kesk-Ameerikast.

Kes ratturitest Eestisse tulevad, on suuresti veel selgumisel, kuid Tallinnasse saabub igati rahvusvaheline seltskond: kokku on tiime 18 eri riigist.

"Rattakalender Euroopas on tihe ja fakt, et 35 tiimi leiab Eestisse tee, näitab, et ju oleme aastate jooksul midagi õigesti teinud. Seejuures naiste tuuri puhul näeme, et neljanda aasta eel ei pea me enam kedagi veenma – võistlus on loomulik osa programmist. Naiste ja meeste sõitude samaaegne korraldamine annab kogu nädalavahetusele terviklikuma ilme," ütles peakorraldaja Indrek Kelk.

Meestest on stardijoonel kaks Eesti tiimi: kontinentaaltiim Quick Pro Team (sh tuuri varasemad tšempionid Mihkel Räim, Martin Laas, Karl Patrick Lauk) ning Eesti rahvusmeeskond. Kokku on meestest kirjas 16 kontinentaalmeeskonda ja üks pro‑kontinentaaltaseme tiim – USAd esindav Novo Nordisk.

Naiste arvestuses on kodutiime neli: rahvusnaiskond, Tartu Ülikooli Spordiklubi, Peloton ja Trismile. Taas on stardis mullu võidurõõmu maitsta saanud Norra kontinentaaltiim Coop-Repsol, kelle ridades sõidavad ka hiljuti Vueltal startinud eestlannad Aidi Gerde Tuisk ning mulluse Ladies Tour of Estonia kolmas Laura Lizette Sander.

"Kohalikul publikul on kindlasti põnev jälgida, kas ja kuidas Eesti tiimid kodutee eelist ära kasutavad; koduradadel sõitmine on meie meeste ja naiste jaoks alati pisut erilisem," ütles Kelk.

Tänavune meeste Tour of Estonia on kaheetapiline. Tuuri moodustavad reedene Tallinn-Tartu GP (196,4 km) ja laupäevane Tartu GP (164,8 km). Naiste profisõit Ladies Tour of Estonia toimub jätkuvalt ühepäevasõiduna ja 104,2‑kilomeetrine võistlus peetakse vahetult enne meeste laupäevast Tartu GP-d.