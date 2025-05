Vigastuspausilt naasnud Hein pidi oma väravast ühe palli välja võtma

Hein kukkus märtsikuises koondiseaknas EM-valikmängus Iisraeli vastu valusalt õla peale ning pidi seejärel pika vigastuspausi tegema. Teisipäeval naasis aga Eesti esikinnas oma koduklubi eest platsile, kui Valladolid võõrustas Gironat.

Mõlemal meeskonnal oli mängu vältel võimalusi, aga Hein ja tema ametivend Raul Moro tegid suurepärast tööd ning väravad ei tulnud lihtsalt. Seda kuni 80. minutini, mil standardolukorra järel jäi pall Valladolidi kasti ning maandus siis Girona ründaja Cristhian Stuani jalge ette. 38-aastane Stuani sai lihtsa värava kirja ning Girona andis Valladolidile järjekordse kaotuse.

Valladolid jätkab liigatabeli põhjas ning on 36 mänguvooruga teeninud vaid neli võitu ja neli kaotust (16 punkti). Väljalangemine on kindel, sest eelviimasel kohal asetsev Las Palmas on omakorda 16 punkti kaugusel.

Girona üritab väljalangemistsoonist kõrgemal püsida ning võib selle mänguvooruga püsimajäämise kindlustada. Gironal on 41 punkti, Leganes jääb neist seitsme punkti kaugusele.