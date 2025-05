Eesti korvpallikoondis kohtub MM-valikturniiril tuttavate vastastega

Kataris aset leidnud suurejoonelise loosiürituse lõpuks selgus, et Eesti korvpallikoondis kuulub MM-valikturniiril H-alagruppi koos Sloveenia, Tšehhi ja Rootsiga.

Eesti mängis Sloveenia ning Rootsiga ka 2022. ja 2023. aastal toimunud MM-valiksarjas ning teenis mõlema vastu dramaatilise võidu: Sloveenia alistati kodus ühe punktiga, Rootsi võõrsil samuti ühe punktiga. Esimestes kohtumistes tuli Eestil toona aga tunnistada Rootsi viiepunktilist paremust ja Sloveenialt saadi 21-punktiline kaotus.

Eesti kohtus Tšehhiga 2023. aastal olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiril, aga sai koduväljakul kolmepunktilise kaotuse.

2027. aasta korvpalli MM-valikturniir saab alguse selle aasta novembris, järgmisel aastal mängitakse veebruaris ja juunis. Edasi pääsevad kolm parimat. Finaalturniir peetakse 2027. aastal augusti lõpus ja septembri alguses Kataris.

Qualification to Qatar 2027 will go through some breathtaking games in Europe



Drop your flags #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/N4D6vHzjQL