Soliidse esituse teinud Kirves ei suutnud koduklubi kaotusest päästa

Jonava sõitis külla Lietkabelisele ning haaras mängu alguses ohjadest. Külaliste edu paisus avaveerandi lõpuks üheksale punktile, aga teisel veerandil enam ei kasvanud ja poolajapausiks lihvis võõrustaja vahe ühele punktile. Lietkabelis asus kolmandal veerandil juhtima ning oli eduseisus ka suurema osa otsustavast veerandist, aga Jonava suutis kaks ja pool minutit enne mängu lõppu ühega juhtima minna.

Otsustavatel hetkedel oli aga Lietkabelis kindlam ning Jonava pidi võõrsil leppima 68:72 (24:15, 8:16, 19:21, 17:20) kaotusega.

Eesti koondise ääremängija Mihkel Kirves alustas algkoosseisus ning veetis platsil 18 minutit, mille jooksul kogus kaheksa punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/2), neli lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Endine Rapla mees Brandon Childress viskas Jonava eest üleplatsimehena 20 punkti, Lietkabelise eest jõudis kahekohalise punktisummani neli mängijat, neist resultatiivseim oli 14 punkti ja kaheksa lauaga lõpetanud Paulius Danusevicius.

Jonava on sel hooajal kogunud 19 võitu ja 15 kaotust, millega asetsetakse kolmandal tabelireal. Esikohal jätkab võimas Kaunase Žalgiris (31-2), kellele järgneb Rytas (27-6). Kristen Kasemetsa koduklubi Mažeikiai on teeninud vaid kolm võitu ning on kindlalt viimasel ehk kümnendal kohal.

Leedu kõrgliiga põhiturniir lõppeb 21. mail.