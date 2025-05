Suurepärase lõpuspurdi teinud hollandlane teenis Girol üllatusvõidu

189 kilomeetri pikkuse neljanda etapi (Alberobelli - Lecce) võitja selgus lõpusirgel, kus tegid ilma hollandlased. Parima lõpuspurdiga sai hakkama 23-aastane Van Uden, kellele järgnesid Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) ning Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team).

Van Udeni jaoks oli see karjääri esimene etapivõit suurtuuril. "Ma ei teinud seda üksi, see on terve tiimi saavutus. Terve tiim tegi suurepärast tööd," ütles hollandlane. "Ma ei ütleks, et see võit nii üllatav oli, poisid uskusid minusse. Vahel pean endasse lihtsalt rohkem uskuma. Selline võit aitab."

Velotuuri üldliider Mads Pedersen pääses 20 kilomeetrit enne etapi lõppu kukkumisest, aga suutis siiski kõrgesse mängu tagasi sõita ning lõpetas neljanda kohaga. Roosa liidrisärk jäi taanlasele, tema edu üldarvestuses Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on seitse sekundit, Mathias Vacek (Lidl-Trek) jääb Roglicist omakorda seitsme sekundi kaugusele.

Giro d'Italia jätkub kolmapäeval 151-kilomeetrise etapiga, mis viib ratturid Ceglie Messapica linnast Matera linna.