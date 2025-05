Itaallanna uuendas taaskord naiste tunnisõidu maailmarekordit

38-aastane Bussi jättis laupäeval esimese katse poole peal katki ning üritas pühapäeval uuesti. Teine katse õnnestus ja nii ületas ta enda nimele kuulunud maailmarekordit 188 meetriga. Esimest korda sõitis Bussi tunniga üle 50 kilomeetri 2023. aasta oktoobris, vahendab ejl.ee.

Esimest korda kirjutas ta tunnisõidu maailmarekordi enda nimele 2018. aasta septembris, mil sõitis tunni ajaga 48,007 kilomeetrit. Kolm aastat hiljem sõitis selle üle Briti rattur Joss Lowden (48,405 km) ja seejärel 2022. aasta mais Hollandi rattur Ellen van Dijk (49,254 km).

"See rekord on minu jaoks olnud alati väga eriline nii sportlase kui inimesena. Ma loodan, et mu saavutus näitab nooremale põlvkonnale ja teistele inimestele, et sport ei ole ainult tippsooritused ja olümpiamängud, vaid ka sõnumite edastamine maailmale. Tunnisõidu maailmarekord õpetas mulle, et üks kõige olulisemaid asju elus on väärtustada igat hetke," ütles Bussi.

2014. aastal sõitis Bussi Itaalia profiklubis S.C. Michela Fanini Rox koos Liisi Alamaaga (endine Rist).

Meeste tunnisõidu rekord kuulub 2022. aasta oktoobrist itaallasele Filippo Gannale (56,792 km).