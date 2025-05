Novak Djokovici ja Andy Murray teed läksid lahku

"Aitäh, treener Andy, raske töö, lõbusate aegade ja toetuse eest viimase kuue kuu jooksul nii väljakul kui ka selle kõrval – nautisin väga meie sõpruse süvenemist," kirjutas Djokovic ühismeedias avaldatud postituses.

Djokovic alustas koostööd Murrayga eelmise aasta novembris ja jõudis tema juhendamisel tänavu Austraalia lahtistel poolfinaali, kuid pidi seal vigastuse tõttu andma loobumisvõidu. Paljutõotavale algusele vaatamata kestis Djokovici ja Murray koostöö lõpuks vaid seitse turniiri, kusjuures neist neljal piirdus serblane ühe matšiga.

Djokovic loobus aprillikuu lõpus praegu Roomas toimuvast Masters-taseme turniirist. Kuigi esialgu ei olnud teada, kas vanameister enne Prantsusmaa lahtiseid mõnel turniiril osaleb, siis möödunud nädalavahetusel kinnitas ta oma osalemist Genfis toimuval ATP 250 kategooria liivaturniiril. Teiste seas on Genfis võistlustules veel maailma neljas reket Taylor Fritz ja kaheksas reket Casper Ruud.

Genfi turniir algab 18. mail ja Prantsusmaa lahtised 25. mail.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb