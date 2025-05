Oilers ei jätnud Golden Knightsile mingit sõnaõigust

Oilers suutis esmakordselt karikamängude jooksul oma värava puutumatuna hoida, kui kodujääl alistati viiendas mängus Vegas Golden Knights 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Kolmest väravast kaks viskas Adam Henrique ning korra oli täpne Evander Kane, kes tegi ka eeltöö Henrique'i teisele tabamusele. Calvin Pickardi vigastuse tõttu taas põhikoosseisu ennistatud Stuart Skinner tõrjus 23 vastaste pealeviset.

"Ta tegi vajalikel hetkedel häid tõrjeid," kiitis Skinneri esitust Henrique. "Juba eelmises mängus oli näha, et ta on jälle enesekindel. Meil kõigil on väga hea meel, et ta sai tasuks nullimängu."

Seeria viies mäng toimub ööl vastu neljapäeva Las Vegases.

Idakonverentsis jõudis edasipääsust võidu kaugusele Carolina Hurricanes, kes sai kodujääl 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) jagu Washington Capitalsist. Sean Walker ja Taylor Hall kogusid mõlemad kaks resultatiivsuspunkti (1+1) ning värava said kirja veel Shayne Gostisbehere, Seth Jarvis ja Andrei Svetšnikov.

Hurricanes võib edasipääsu konverentsi finaalseeriasse vormistada reede öösel.