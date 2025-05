Eestlased pälvisid legendaarsel Portugali ultramaratonil kaksikvõidu

Meier võidutses ajaga üheksa tundi, 21 minutit ja viis sekundit. Ott jõudis finišisse ajaga üheksa tundi, 57 minutit ja 11 sekundit. Kolmanda koha teenis Portugali rattur Iris Eanes (10:12.39), vahendab EJL.ee.

"Võistlus algas nagu alati kell 7 hommikul, kuid sel aastal koos ähvardavate vihmapilvedega. Oli oodata, et mägede pool võib jahe olla, samas teadsin, et nii kui päike pilve tagant välja tuleb, soojendab see juba väga tugevasti," kirjutas Meier oma blogis. "Riiete valikul tuli teha raske otsus, kuna ees oli ootamas kuni kümme tundi sõitu. Valisin vihmajakiga stardi, mille peale 15. km ära võtsin ja siis jälle umbes 60. km uuesti peale panin ja siis uuesti umbes 120. km juures ära võtsin."

"Läksin alati oma tempos ja kunagi mitte liigselt jõudu rakendades, kuna kõik peab sellisel päeval olema jaotatud, et jõuaks ilma pikemate pausideta lõppu," jätkas Meier. "Stardi virr-varris ei pannud kõiki naisi tähele, seega ei teadnud, millisel positsioonil sõidan, aga ega sellepärast ei sõitnud kiiremini ega aeglasemini. Lõpuks olin esimese naisena õnnelikult finišis."