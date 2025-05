Lanciat roolinud Vaheri heitluse pjedestaalikohale rikkusid rehvipurunemised

Vaher / Pruul tegid ERC sarjas esimese stardi rallimaalima värskeima toodanguga Lancia Ypsilon Rally4 HF ja tõid legendaarsele Itaalia autotootjale nende Euroopa meistrivõistluste comeback rallil kohe ka Junior ERC klassi avakatse võidu, vahendab autosport.ee.

Kuigi esimesel pikal võistluspäeval Vaher katsevõiduni ei jõudnud, siis sellest hoolimata näitas ta päeva kõigil katsetel teist aega ja hoidis teist kohta ka päeva kokkuvõttes. Liidriteks, kelleks olid Calle Calberg / Joergen Eriksen (Opel Corsa Rally4) jäid eestlased 46,2 sekundi kaugusele.

"Esimene kruusaralli Lanciaga ei läinud päris plaanipäraselt, sest terve ralli vältel oli meil probleeme auto seadistusega. Üritasime koguaeg asju muuta ja proovida, kuid tegelikkuses liiga palju ei muutunud. Esimesest õigest katsest saati on ka aegadest näha, et ei ole päris see ja sellest on kahju, kuid meeskond tegi väga head tööd ja proovisime pidevalt lahendust leida," sõnas Vaher võistluse järel.

Lancia is back in the ERC. A Lancia takes the win in SS1 in ERC4. Pure rally poetry in motion! pic.twitter.com/qt3JH2fOHD — FIA European Rally Championship (@FIAERC) May 9, 2025

Pühapäeva avaringi teisel katsel said Vaher / Pruul kirja nädalavahetuse teise katsevõidu, kuid lõhkusid järgmisel rehvi ja pidid seda ka vahetama. Hoolduspausile said MS Munaretto meeskonna liikmed sellest hoolimata teiselt kohalt, kuid jäid nüüd esikohast juba 3.00,6 kaugusele. Kahjuks sellega Vaheri / Pruuli rehviprobleemid ei lõppenud, sest võistluse viimase ringi avakatsel purunes neil koguni kaks rehvi, mis tähendas, et kahel viimasel katsel enam suuri riske võtta ei saanud ja hooaja esimene kruusaralli lõppes 6.07,7 kaotusega neljandal kohal.

"Õnneks saime ralli lõpuni, sest viimasel katsel meil varurehve enam polnud. See võtab päris sõnatuks, sest üritasin sõita säästlikult ja turvaliselt kive vältida, kuid sellest hoolimata saime kogeda ebaõnne. Kokkuvõttes raske nädalavahetus, kuid võtame siit positiivse kaasa ja liigume edasi," ütles Vaher.

Tiits / Raidma avakatse kuuenda ajaga alanud võistlus sai tugeva tagasilöögi võistluse teisel katsel, kus nad legendivea tõttu teelt välja sõitsid. Kuna väljasõidu tõttu oli kannatada saanud nende Ford Fiesta Rally4 turvapuur, siis tuli kahjuks hästi alanud võistlus katkestada.

Ungari kruusateedel Junior ERC klassi debüüdi teinud Lempu / Kostikov näitasid katse-katselt aina paremat minekut ja jõudsid nädalavahetuse jooksul kolmel katsel esikuuikusse. Etapi kokkuvõttes said eestlased koos 40-sekundilise ajakaristusega kaheksanda koha. Võitjatest jäid nad 13 kiiruskatse kokkuvõttes maha 14.42,4.

Junior ERC Ungari etapivõidu võtsid Calberg / Eriksen, kes tõusid liidriks ka hooaja kokkuvõttes. Kahe sõidetud etapi järel on rootslaste edu teist kohta hoidvate Vaheri / Pruuli ees 14 punkti. Junior klassi võistlejad on järgmine kord stardis hooaja neljandal etapil ORLEN OIL Rally Poland – Rajd Polski võistlusel, mis sõidetakse 13.-15. juunini.

Ralli üldarvestuses võtsid võidu soomlased Roope Korhonen / Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), kes tõusid esikohale 11. kiiruskatse järel. Sarja punktiarvestuses tõusid 44 silmaga liidriks poolakad Mikolaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk, kes lõpetasid Ungaris kolmandal kohal.

ERC hooaja kolmas etapp sõidetakse mai viimasel nädalavahetusel Rootsis, kui 29.-31. maini on kavas BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia.