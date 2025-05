Fännid sundisid Hispaania tippklubi mängijaid öö treeningkeskuses veetma

Omapärane vahejuhtum leidis aset pärast Sevilla laupäevast 2:3 kaotust Celta Vigole. Võõrsilmängult naasnud Sevilla mängijaid ootasid klubi treeningkeskuse juures raevunud fännid, kes loopisid võistkonda vedanud bussi munadega, ähvardasid tappa klubi presidenti Jose María del Nido Carrascot ning üritasid treeningkeskuse alale sisse tungida.

Klubi mõistis fännide käitumise hukka ja lubas koostöös politseiga tuvastada kõik vandaalitsema tulnud poolehoidjad. "Mõistame, et meeskonna tulemused ei ole ootustele vastanud ning võivad viia protestideni. Küll aga mõistame hukka igasuguse agressiooni, ähvardused ja vandalismi," seisis klubi pressiteates.

"Oleme pühendunud tegema kõik, mis meie võimuses, et leida üles kõik põlastusväärsete tegude toimepanijad. Aitame tuvastada neid, kes olid nendesse tegevustesse kaasatud, ja tegutseme järeleandmatult juhul, kui nad on Sevilla FC liikmed."

Aastaid eurokohtade eest võidelnud Sevillal on tänavu käsil keeruline hooaeg. Laupäevane kaotus Celta Vigole langetas klubi kolm vooru enne hooaja lõppu liigatabelis 16. kohale. Sevilla on hetkel võiduta kaheksa mängu järjest ning väljalangemistsoonist lahutab neid neli punkti.

