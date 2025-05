Lõuna-Aafrika välejalad tegid ameeriklastele tuule alla

Kui mullu domineeris teatejooksude MM-il USA koondis, kes võitis kuldmedali viiest alast neljal, siis tänavu lõpetas medalitabeli tipus Lõuna-Aafrika Vabariik kahe kuldmedali ja ühe pronksiga.

Lõuna-aafriklased tulid kuldmedalile meeste 4 x 100 meetri jooksus (Bayanda Walaza, Sinesipho Dambile, Bradley Nkoana, Akani Simbine) ja meeste 4 x 400 meetri jooksus (Gardeo Isaacs, Udeme Okon, Leendert Koekemoer, Zakithi Nene), püstitades mõlemal distantsil uue maailma hooaja tippmargi (vastavalt 37,61 ja 2.57,50).

Pronksmedal pälviti naiste 4 x 400 meetri jooksus, kus kiireimad olid 3.24,14-ga uue rahvusrekordi sooritanud Hispaania (Paula Sevilla, Eva Santidrian, Daniela Fra, Blanca Hervas) ja USA.

Ameeriklaste ainus triumf sündis segavõistkondade 4 x 400 meetri jooksus (Chris Robinson, Courtney Okolo, Johnnie Blockburger, Lynna Irby), mis võideti võistluste rekordi 3.09,54-ga. Medalilisa saadi ka meeste 4 x 100 meetri jooksus, kus ainsana jäädi alla Lõuna-Aafrika nelikule.

Lõuna-Aafrika Vabariigi, USA ja Hispaania kõrval õnnestus kuldmedal teenida ka Suurbritannial ja Kanadal. Britid panid oma paremuse maksma naiste 4 x 100 meetri jooksus (Nia Wedderburn-Goodison, Amy Hunt, Bianca Williams, Success Eduan) ning Kanada (Sade McCreath, Marie-Eloise Leclair, Duan Asemota, Eliezer Adjibi) võitis segavõistkondade 4 x 100 meetri jooksu.

Vähemalt ühe medali võitis kokku 10 riiki. Järgmine teatejooksude MM toimub tuleva aasta maikuus Botswana pealinnas Gaborones.

South Africa tops the medal table at the 2025 World Relays!



2 GOLDS and 1 Bronze, over USA in 2nd.



World Athletics pic.twitter.com/422zlFdzce