Ebaõnne kogenud Pruus alustas MK-sarjas 28. kohaga

Väga tugeva koosseisuga võistlusel viis võidu Belgiasse Wout Alleman, kes pälvis esimese koha ajaga kaks tundi, 59 minutit ja 42 sekundit. Talle järgnesid itaallased Gioele De Cosmo (+0.19) ja Fabian Rabensteiner (+0.39). Pruusi lõpuajaks mõõdeti 3:09.29, vahendab EJL.ee.

"Tulemusega kindlasti rahule ei jää," tõdes Pruus. "Ootasin tunduvalt paremat ennesetunnet ja lõppkohta. Pean veidi analüüsima, mis valesti oli. Vahed olid suhteliselt väikesesed ehk kui natuke on midagi valesti, siis on kerge kümme kohta kaotada."

"Võistlus algas pika tõusuga, kus proovisin ennast esimeste sappa saada," jätkas Pruus. "See ei õnnestunud, sest sõitsin ennast veidi "kinni". Peale seda võttis natuke aega, et sellest ära taastuda, kuna esimene tõus oli üle 20 minuti pikk. Lõpuks kusagil poolel distantsil enesetunne paranes ja seejärel hakkasin ühel pikemal tõusul kohti parandama. Kümne kilomeetriga liikusin üle kümne koha ettepoole. Olin kusagil 18. kohal, ent kohe peale kolmandat joogipunkti suutsin laskumisel pudeli ära kaotada, mis tähendas 15 kilomeetrit ilma joogita olemist. Ilm oli väga soe ja minu puhul see head ei tähendanud."

"Umbes 20 kilomeetrit enne lõppu hakkasid krambid kimbutama ja ma ei suutnud üle oma tempotsooni väga vajutada," lisas Pruus. "Seega tiksusin lõpuni ja suutsin need võidetud kümme kohta uuesti ära kaotada. Loodetavasti oli lihtsalt kehv päev, lisaks mõned apsakad ja sain nüüd mootori lahti sõidetud, kuna pole peale Cape Epicut ligi kaks kuud võistelnud."

Juunis ootavad Pruusi ees MK-etapp Andorra ja Euroopa meistrivõistlused.