Kuuma käega Rantanen vedas Starsi teise võiduni

Kodumeeskonna võidus kandis taas põhiraskust Mikko Rantanen, kes tegi eeltöö Roope Hintzi ja Alex Petrovici tabamustele ja viskas viimasel kolmandikul Starsi neljanda värava.

28-aastane soomlane kogus vähemalt kolm resultatiivsuspunkti viiendat korda viimase kuue mängu jooksul. Kokku on tema arvel 18 resultatiivsuspunkti, millega hoiab selles arvestuses esikohta. Ühtlasi on Rantanen üheksa väravaga karikavõistluste edukaim väravakütt.

Seeria neljas kohtumine leiab aset ööl vastu kolmapäeva Dallases.

Mikko's tallied at least three points in five of his last six games #StanleyCup pic.twitter.com/mhkm6SszGM