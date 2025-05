ManU peatreener muretseb klubi tuleviku pärast: me ei karda enam kaotada

Manchester Unitedi kohutav hooaeg sai pühapäev jätku, kui kodupubliku ees tuli leppida West Hami 2:0 paremusega. ManU on sel hooajal teeninud kümme võitu ning üheksa viiki, 39 punktiga ollakse 16. kohal.

Kuigi väljalangemine ohtu ei kujuta, on peatreener Ruben Amorimi debüüthooaeg läinud täielikult aia taha. 40-aastane portugallane oli pärast pühapäevast kaotust mõtlik ning ütles, et suurklubi maine hakkab haihtuma. "Me kaotame seda tunnet, et oleme hiiglaslik klubi. Kodus kaotamine peaks olema maailma lõpp," ütles Amorim.

"Me ei karda enam Manchester Unitedis mänge kaotada, meil pole seda hirmu. See on kõige ohtlikum asi, mis ühe suurklubiga juhtuda võib," lisas ta.

Amorimi klubi ei ole Premier League'is võidurõõmu tunda saanud alates 16. märtsist, kui alistati Leicester. Klubi viimase nelja võidu seas on ühtlasi kolm mängu, milles mängiti väljalangemise kindlustanud meeskondade vastu. ManU on teinud eurosarjas aga suurepärase turniiri ja läheb 21. mail Euroopa liiga finaalis vastamisi Tottenhamiga, kes on koduses kõrgliigas ManU-st veel punkti võrra kehvemad olnud.

"Kõik siin klubis peavad mõtlema paljude asjade peale," ütles Amorim. "Kõik mõtlevad Euroopa liiga finaali peale. See mäng pole probleem, meil on suuremad mured. Ma räägin endast ja klubi kultuurist, peame seda muutma. See on kriitiline hetk Manchester Unitedi ajaloos."

Amorim tõdes, et mõtleb töö kaotamise peale. "Peame suvel väga tugevaid liigutusi tegema ja julged olema, sest sellist hooaega ei tohi olla," ütles ta. "Kui alustame sügisel samamoodi ja see tunne jääb meiega, on vaja uute inimeste jaoks ruumi teha."

Manchester Unitedil on sel hooajal koduses kõrgliigas jäänud pidada veel kaks kohtumist: 16. mail Chelsea vastu ja 25. mail Aston Villa vastu. Juhtub, mis juhtub, aga 17 kaotust on juba praegu halvim hooaeg alates 1973-74 hooajast, mil ManU langes esiliigasse. Seitsme mängu pikkune võiduta seeria on ühtlasi klubi ajaloo pikim.

"Mida peaks Manchester Unitedi treener tabelisse vaadates tundma? Häbi," rääkis Amorim.

