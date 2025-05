Esimeses sõidus õnnetusse sattunud Reimann sai Spa ringil kaheksanda koha

Porsche Carrera Cup Beneluxi 2025. hooaja avaetapp legendaarse Spa-Francorchamps'i ringrajal pakkus närvikõdi ja andis märku, et Alex Reimann ja EST1 Racing on sarjas selgelt tõusuteel.

Reimann alustas nädalavahetust kindlalt, kvalifitseerudes 11. kohale, mis asetas ta võistlejaterivi keskele. Hoolimata ebaõnnestunud ajastusest seoses turvaauto rajale tulekuga, oli Reimann heas hoos ja teel esikümnesse. Kõik muutus aga La Source'i aeglases, ent salakavalas kurvis, kus konkurendi üleoptimistlik möödumiskatse vallandas ahelavarii.

See lõpetas Reimanni sõidu enneaegselt. Sama intsidendi keerisesse jäi ka teine eestlane, Thomas Kangro, kes sai siiski jätkata. "Esimene sõit edenes väga hästi ja kiiruse poolest oli Alex kiirem kui ees olnud kolm-neli autot," ütles EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli. "Kahjuks rikkus turvaauto selles stardis meie sõidu ja kuigi konkurent karistati, ei kompenseeri see katkestust."

Teises sõidus oli aga just Reimann see, kes La Source'i kurvis mitmeid julgeid möödasõite tegi. Terve esimene sektor oli eestlase leivanumber, sest seal oli ta kiirem isegi ajasõidu võitjast Robin Knutssionist.

Kuigi see esinemine tõstis Reimanni vahepeal isegi esikuuikusse, ei jäänud palju puudu, et ka teine sõit oleks lõppenud draamaga: Reimann suutis napilt vältida kokkupõrkest rajale paiskunud rehvi. "Seal päästis Alexi enda kiire tegutsemine – muidu oleks ka see sõit võinud kurvalt lõppeda," ütles Kulli.

Finišijoone ületas Reimann lõpuks kaheksandana – pärast duellirohket ja tehniliselt täpset sõitu. Tulemuseks väärtuslikud punktid ja kindel kinnitus, et eesmärk end tulevikus sarja teravaimasse konkurentsi murda on täiesti õigustatud.

"Me tegime sel nädalavahetusel sammu edasi. Õppisime uusi asju ja fikseerisime juba teadaolevad aspektid, kuhu on vaja veelgi rohkem fookust suunata. Töö jätkub," sõnas Reimann.