Prantslane tuli 71-aastase ootuse järel kodupubliku ees esikohale

34-aastase Zarco (Honda) võidusõit algas ehmatusega, kui prantslane esimesel ringil napilt kukkumisest pääses. Keerulises olukorras langes ta 17. kohale, kuid otsus valida märjale ilmale sobivad rehvid kandis lõpuks vilja, kui Zarco 120 000 pealtvaataja ees Le Mansi ringrajal esimesena finišijoone ületas.

Zarco võistles esimest korda oma MotoGP karjääris ema silme ees ning tähistas oma karjääri teist etapivõitu saltoga. "See on uskumatu. Ma ei mõista siiani, mis juhtus," ütles MotoGP klassi vanim sõitja. "Ma pole kunagi palunud emal sõitudele tulla. Seekord ütlesin, et oleks tore, kui ta tuleks mind Prantsusmaa GP-l vaatama. Hoolimata tulemusest oleksin nädalavahetusega rahule jäänud, täna panime kirsi tordile."

Viimati sai kodupublik oma mehe võitu tähistada 1954. aastal, kui Pierre Monneret Gilera masinaga võidu teenis.

"Viimased ringid läksid aina pikemaks. Otsus vihmarehvide kasuks - vau! Pidime seda sõitu kontrollima. Marc [Marquez] tuli kiiresti järele, aga suutsin vahet kontrollida," lisas prantslane.

Zarco lõpetas 26 ringi ajaga 45.47,541, Marquez (Ducati) jäi temast lõpuks 19,907 sekundi kaugusele. Esikolmikusse mahtus veel Fermin Aldeguer (Ducati), kes kaotas võitjale 26,532 sekundiga. Zarco lõpetas ühtlasi Ducatide pika võiduseeria: Ducati sõitjad olid võitnud viimased 22 etappi.

Üldarvestuses on aga Ducati mehed esimesel viiel kohal. Liidrina jätkab 171 punkti teeninud Marc Marquez, vend Alex on 149 punktiga teisel kohal ning talle järgneb itaallane Francesco Bagnaia (120 p). Esikolmikule järgnevad itaallased Franco Morbidelli (85 p) ja Fabio Di Giannantonio (74 p), Zarco on 72 punktiga kuues.

Ducati on tootjate arvestuses 217 punktiga kindlal esikohal, Honda on 85 punktiga teine, KTM 76 punktiga kolmas, Yamaha 72 punktiga neljas ning Aprilia on 62 punktiga viimasel kohal.

MotoGP hooaeg jätkub 25. mail kuulsal Silverstone'i ringrajal.