Kõrgliigasse jõudmise tähistamine viis 25 inimest haiglaravile

Saksamaa jalgpalli esiliigas kindlustas Hamburger SV laupäeval seitsme hooaja järel taas koha kõrgliigas, kui alistas koduväljakul 57 000 pealtvaataja ees Ulmi 6:1.

Pärast mängu tormasid fännid väljakule tähistama, aga pidu Hamburgi Volksparkstadionil lõppes koledasti, sest 25 inimest viidi vigastuste tõttu haiglasse. Päästjad teatasid päev hiljem, et kokku said ravi 44 inimest ning üks haiglaravil olev inimene võitleb oma elu eest.

"Pärast lõpuvilet tungisid jalgpallifännid väljakule, mille tagajärjel said mitmed inimesed vigastada. Viis inimest said kergelt vigastada, 19 tõsisemalt. Üks inimene viidi eluohtlike vigastustega koheselt haiglasse," teatas Hamburgi päästekeskus.

Hamburger SV ehk HSV mängis viimati Bundesligas 2017-18 hooajal, kuid langes siis esiliigasse, kus on igal hooajal vähemalt neljandaks jäänud. Tänavu on klubi tõusu kõrgliigasse juba kindlustanud ning hea võimalus on ka esiliigas esikoht teenida - enne viimast mängu on HSV tabelis esimene, aga Köln jääb vaid punkti kaugusele.