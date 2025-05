Paduvihmas võidutsenud Inter jõudis Napoli kannule

Milano Inter ja Torino polnud pühapäeva õhtul jõudnud väga kaua mängida, kui kohtunikud mängu pausile panid, sest ühel pealtvaatajal oli kohest arstiabi vaja.

Pärast mõnd minutit sai mäng aga jätkuda ning Nicola Zalewski kaunis kauglöök 14. minutil viis Interi juhtima. Ilmaolud läksid avapoolaja vältel aga aina kehvemaks ning enne poolajavilet pidid kohtunikud veel mängu äikese tõttu pausile panema. Lisaks venis ka poolajapaus.

Taaskord ei vajanud Inter pärast pausi lõppu kuigi palju aega, sest juba 49. minutil määrati külalistele penalti, mille realiseeris Kristjan Asllani. Inter jätkas survestamist, aga enam väravalisa ei sündinud ja Milano klubi teenis olulise 2:0 võidu.

Serie A-s esikohta hoidev Napoli läks koduväljakul Genoa vastu varakult juhtima, aga riietusruumidesse mindi siiski 1:1 viigiseisul. 20 minutit pärast teise poolaja algust asus võõrustaja taas juhtima, aga Genoa leidis 84. minutil viigivärava ja kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Napolil on kaks mänguvooru enne hooaja lõppu 78 punkti, aga Inter on vaid punkti kaugusel. Heitlus tiitli nimel jääbki nende kahe klubi vaheliseks, sest kolmandal kohal asetsev Atalanta on kogunud 68 punkti.

Itaalia kõrgliiga kehtestati kolm aastat tagasi reegel, mille raames otsustatakse meister otsustava mänguga - kui kahel meeskonnal on hooaja lõpuks sama palju punkte. Itaalias on selline mäng toimunud vaid korra: 1964. aastal alistas Bologna nn play-off mängus Interi. Otsustavas mängus mindaks pärast normaalaega kohe penaltitele.

Inter mängib sel hooajal veel Lazio ja Comoga, Napolit ootavad ees mängud Parma ja Cagliariga.