Pacers jooksis Cavaliersist üle, Thunder viigistas Nuggetsiga seeria

Pacers läks seeria neljandat kohtumist kodupubliku ees juhtima juba varakult ning avaveerandi lõpuks juhtis võõrustaja 15 punktiga. Teisel veerandil ei läinud asjad külaliste jaoks üldsegi ilusamaks ning Pacersi edu paisus poolajapausiks lausa 41-punktiliseks ja kolmanda veerandi alguses korra ka 44 punkti peale.

Cavaliersi pingimehed suutsid otsustaval veerandil seisu veidi ilusamaks teha, aga Pacers vormistas siiski ülimalt kindla 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32) võidu ja teenis nelja võiduni peetavas seerias oma kolmanda võidu.

Kolm Pacersi mängijat viskasid vähemalt 20 punkti, Pascal Siakam oli 21 punktiga resultatiivseim. "Me pole veel midagi teinud," ütles Pacersi treener Rick Carlisle. "Me läheneme igale mängule nagu meil oleks vaja end tõestada. Teame, et inimesed ei usu meisse, me lihtsalt võitleme edasi."

Pacersil on võimalik Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva seeria Clevelandis lõpetada. Põhiturniiril idakonverentsis esikoha teeninud Cavaliersi on terve play-off'i vältel kimbutanud vigastused ning neljandas mängus vigastas tiimi tähtmängija Donovan Mitchell pahkluud ning teisel poolajal ei mänginud.

Läänekonverentsi esinumber alustas veerandfinaalseeria neljandat mängu Denver Nuggetsi juures hästi ning saavutas teisel veerandil 15-punktilise edu, aga Nuggets ei lubanud vastast kaugele ette ja jõudis kolmandal veerandil ise eduseisuni. Otsustava veerandi alguses läks Denver veel kaheksaga juhtima, aga Thunder vastas kiirelt spurdiga ja oli otsustavatel hetkedel parem, realiseerides 92:87 (17:8, 25:28, 21:33, 29:18) võidu.

Thunderi parim oli taaskord Shai Gilgeous-Alexander, kes kogus 25 punkti, kuus lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Nikola Jokic tegi Denveri suure kaksikduubli, kui viskas 27 punkti ja haaras 13 lauapalli, kuid Thunderi kaitse on viimases kolmes mängus teinud serblase vastu suurepärast tööd.

Seeria esimeses mängus viskas Jokic väljakult 51,7-protsendilise tabavusega 42 punkti, aga ülejäänud kolmes mängus on tema tabavusprotsendid olnud 37,5%, 32% ja 31,8%. "See sõltub paljudest asjadest," ütles Jokic. "Nad mängivad head kaitset, tulevad kehasse ja on füüsilised. Viskasin ise kaks-kolm vabat viset mööda, sellest ka sõltub."

Mõlemad meeskonnad on nelja võiduni peetavas seerias võitnud kaks kohtumist ning seeria jätkub öösel vastu kolmapäeva Oklahoma Citys, siis Denveris ning vajadusel peetakse otsustav mäng jälle Oklahoma Citys.