Soomer teenis IDM-i avaetapil võidu ja teise koha

Tänavu võistkonna Masteroil Alpha Van Zon BMW koosseisus võistlev Soomer alustas mõlemat sõitu neljandalt stardikohalt, võttis esimeses võidu ja võitles end teise sõidu kahe viimase ringi kestel teisele kohale.

"Ideaalne algus hooajale," nentis Hannes pärast autasustamist, "Eriti arvestades, et Oscherslebeni rada ei kuulu päris kindlasti minu lemmikute hulka. Teadsime, et Ducati ja Honda on väga kiired ning et meie eelised ilmnevad ehk võistluse lõpufaasis ja täpselt nii oligi, ent meil õnnestus konkurentide eksimused maksimaalselt ära kasutada."

"Lisaks olen uhke selle üle, kui kiiresti on minu abilised Marko ja Sander uude võistkonda sisse sulanud ning kui head tööd me kõik koos teeme. Me ei kaotanud nädalavahetusel ühtki korda pead, ajasime oma rida ja tulemused räägivad enda eest ise," lisas Soomer.

Suurepärane algus kergitas eestlase nii parimaks BMW sõitjaks (BMW M 1000 RR) kui ka punktitabeli liidriks klassis IDM Superbike. Neid kohti tuleb tal kaitsta maikuu viimasel ja juuni esimesel nädalavahetusel, kui Schleizi kolmnurgas sõidetakse Saksamaa meistrivõistluste teine etapp.