Alev tegi Fostiga jooksutrenni: tahan juuniks löögivalmis olla

Karjääri parima hooaja teinud Alvar Johannes Alev teenis sel hooajal maailma karika sarjas mitu esikahekümne kohta ning pälvis Trondheimis toimunud MM-il 50 km distantsil 19. koha. Pikk ootus sai läbi ja nüüd on vaid alla aasta olümpiamängudeni.

"Viis aastat oli iga kord, kui hooaeg lõppes, peas kumisemas, et Trondheimi MM on ees ootamas. Sai ka kevadel selle peale mõelda ja treenida, aga see aasta oli veidi tühi selle koha pealt," ütles Alev ERR-ile. "Mitte, et olümpia väike eesmärk oleks, aga esimene verstapost sai tehtud."

Kuigi praegu on Alevil veel puhkeperiood, siis jooksmas tuleb ikka käia. Ja eriti hea, kui saad seda teha koos Roman Fostiga, kellega koos treenimine teeb teadupärast paremaks iga suusamehe.

"Saime juhuslikult aasta tagasi Küprosel kokku ja tegime sellise kokkuleppe, et kui ta tuleb 20 hulka MM-il või MK-etapil, siis võlgnen talle jooksusussid. Täna sai need kätte toimetatud ja vaatasime jooksutehnika üle," ütles Fosti. "Suusatajal on passiivne pöid, ülesanne on pöid saada aktiivsemaks. Andsin mõned harjutused ja ütlesin, et kindlasti tuleb suur varvas enda peale tõmmata, et tekiks rulliv samm."

"Eelmine nädal ja see nädal olid täitsa tühjad, kõik olid jooksvalt. Viimasel hetkel oligi, et kuidas Romaniga kokku saame ja jooksu teeme. Aga see treeningplaanis küll ei ole," selgitas Alev. "Järgmine nädal hakkab vaikselt pihta ja minu hooaeg alles lõppes, uus hooaeg algab 1. juuniga. Praegu ongi väike üleminekuperiood, puhkus ja üles treenimist. Et juuniks löögivalmis oleks."

Uuel hooajal Alvar Johannes Alev suurim muudatusi ette ei võta ja praegu on ta Eestis oldud puhkuse järel juba Norras tagasi. Edasiminekut ja järgmist sammu loodab ta ennekõike treeningute kvaliteedi tõstmiselt.

"Mul on treener olemas, aga ta on nõuandja rollis. Ma tahaks keskenduda rohkem sellele, et treeningutel oleks keegi tihedamalt abis. Kui on pikad ja rasked rullitreeningud, juba varustuse toimetamisel, filmimisel ja tehnika tagasisidestamisel. Et oleks treeningutel järjepidevat abi, siiamaani olen kõike üksi teinud," lisas Alev.