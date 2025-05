Kuusk lõi Poola kõrgliigas esimese värava

32. vooru kohtumises Katowice põhikoosseisu kuulunud ja täismängu teinud Kuusk skooris pika audiviske järgses olukorras, vahendab Soccernet.ee. Tema pealöögile sai Cracovia puurivaht Henrich Ravas näpud ette, aga kohe oli eestlane uuesti jaol, libistades jalaga palli mõnelt meetrilt võrku. See oli ka Ungaris mänginud Kuuse jaoks esimene tabamus välisliigades.

"Ma püüdsin olla karistusalas agressiivne nagu ründaja ning õnneks sain oma esimese värava, olen õnnelik," kommenteeris Kuusk oma tabamust otseülekandes lühikeses vaheajaintervjuus.

Eestlaselt küsiti ka olukorra kohta, kus ta lükkas oma kastis vastasmängijat käega, nii et viimane kukkus, aga penaltit ei määratud. "Ma arvan, et ta oli juba [enne kontakti] pikali minemas. Ma veidi lükkasin, aga see oleks olnud liiga pehme penalti," ütles Kuusk.

Esimene poolaeg jäi 1:1 viiki, lõpuks teenis Katowice 2:1 võidu. Liigatabelis tõusis Katowice hetkel seitsmendale kohale, möödudes ka Cracoviast, kellel on täpselt sama palju punkte (45).