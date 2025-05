Tabasalu sai võidu üleminutil, Kalev seljatas kahel korral kaotusseisu

FC Elva üle ajaloolist paremust omanud JK Tabasalu pidi küll kohtumise vältel kahel korral kaotusseisu jääma, kuid üleminutitel kindlustati 3:2 võiduga järjekordne kolmepunktiline saak. Kodupubliku ees mänginud Elva asus kohtumist juhtima 40. minutil, kui täpsust näitas Kärt Hüdsi. Teise poolaja alguses vastas Tabasalu Evelyn Šilina väravast ning viigistas seisu. Hüdsi teine tabamus 61. minutil andis Elvale taas eduseisu, kuid sellest ei piisanud – Šilina viigistas teistkordselt 86. minutil ning kohtumise saatuse otsustas Mia-Lisette Sarapik, kelle tabamus teisel lisaminutil vormistas lõppseisuks 3:2 külaliste kasuks.

Tabasalu on tänavu kuue kohtumise järel noppinud kolm võitu – üheksa punkti paigutavad nad viiendale tabelireale. Elval on kirjas kolm silma ning tabelis asetsetakse seitsmendal positsioonil.

Tartu JK Tammeka ja Tallinna FC Ararati kohtumine Tartu Sepa staadionil lõppes külaliste kindla 5:0 võiduga. Mäng algas Ararati tugeva survega ning juba esimese kümne minuti jooksul oli tablool 2:0 eduseis – mõlemal korral oli täpne Luiza Ghazaryan. Teisel poolajal jätkas Ararat oma eduseisu kindlustamist. Ilona Savitskaya kasvatas 51. minutil vahe kolmeväravaliseks, Anastasija Južaninova ja Veronika Asatryan lisasid viimase 20 minutiga veel kaks tabamust, tehes lõppskooriks 5:0.

Ararat jätkab esikolmikurütmis, sest teenitud neli võidutulemust ja 12 punkti paigutavad nad kolmandale tabelireale. Samapalju punkte on kogunud koht eespool paiknev Viimsi. Tammekal on kirjas kolm silma ning võistlemist jätkatakse kaheksandalt kohalt.

Kahe tabelitipu duellis võidutses Tallinna FC Flora, kui alistas Viimsi JK tulemusega 2:0. Avavärav sündis 27. minutil, kui Mari Liis Lillemäe viis Flora juhtima. Teisel poolajal kindlustas Flora oma edu 81. minutil, kui Anett Joandi tabamus vormistas lõppseisuks 2:0.

Flora jätkab võistlemist kindlas täisedus. Lisaks 18 kogutud punktile on naiskond skoorinud märkimisväärsed 31 korda ning enda võrgust on tulnud pall noppida vaid ühel korral. Viimsi on teisel tabelireal, olles kogunud 12 silma, kuid lähim jälitaja Ararat astus neile nüüd sammu võrra lähemale.

Voorule tõmmati joon alla Tallinnas, kus JK Tallinna Kalev võõrustas Saku Sportingut. Tasavägine kohtumine lõppes seisul 2:2. Kohtumine sai kiire alguse, kui külalised läksid juba 2. minutil juhtima – täpne oli Lisandra Rannasto. Kalev vastas peagi, kui 17. minutil viigistas seisu Maria Orav. Kuid vaid mõni minut hiljem jõudis Sporting taas ette, kui Kalev sai kirja omavärava. Mängu lõpptabamus sündis esimesel poolajal, 35. minutil, kui viigitabamuse ja enda teise värava vormistas Orav.

Sporting jätkab võistlemist neljandalt tabelirealt – kuue mänguga on võidutsetud kolmes mängus, kord on lepitud viiki. Kalevil on ette näidata võit ja viik ning see annab neile tabelis koha kuuendal real.