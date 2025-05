Viigipunkti teeninud Southampton pääses suurest häbist

Sel hooajal vaid kaks võitu teeninud Southampton võõrustas Inglismaa jalgpalli kõrgliigas laupäeval Manchester Cityt, aga suutis viimasel neljal hooajal meistriks tulnud Manchesteri klubiga välja mängida väravateta viigi. Kuigi Norra äss Erling Haaland naasis vigastuspausilt, ei suutnud City tõeliselt ohtlikke võimalusi luua ja mõlemad klubid teenisid viigipunkti.

Cityl oleks võitu hädasti vaja olnud, sest klubi on tulises heitluses Meistrite liiga kohtadele. Liverpool on esikoha ning meistritiitli juba kindlustanud, kuid järgmised viis klubi mahuvad nelja punkti sisse ning järgmisel hooajal pääseb Meistrite liigasse Inglismaalt viis klubi.

Southamptoni jaoks oli aga viigipunkt märgiline, sest see tähendab, et pääsetakse koledast antirekordist. Southampton on sel hooajal kogunud 36 mänguvooruga 12 punkti, aga Derby County teenis 2007/08 hooajal vaid 11 silma.

Isegi kui Southampton langeb järgmiseks hooajaks Inglismaa esiliigasse, said fännid ja mängijad pärast laupäevast viiki vähemalt midagigi tähistada.

"Mitte ükski inimene väljaspool meie riietusruumi ei andnud meile [laupäeval] võimalust. Ja õigustatult," sõnas Southamptoni väravavaht Aaron Ramsdale. "Arvati, et me ei teenigi enam punkte. Kõik teavad, kui keeruline see hooaeg on olnud. Päike paistis ja Man City andis meile endast kõik. See oli fännide jaoks."

Teised tulemused:

Bournemouth - Aston Villa 0:1

Fulham - Everton 1:3

Ipswich - Brentford 0:1

Wolves - Brighton 0:2