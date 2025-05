TÄNA OTSE | Kas Levadia suudab koduväljakul Paidelt revanši võtta?

Levadia ja Paide on sel hooajal juba korra kohtunud, kui Paide teenis 23. aprillil koduväljakul 2:1 võidu, andes sellega võimsalt alustanud tiitlikaitsjale hooaja esimese kaotuse.

"Soovime korrata seda, mida tegime meistrite vastu Paides kolm nädalat tagasi, kuid peame mõistma, et see on võimalik ainult siis, kui oleme kogu 90 minuti vältel täielikult keskendunud," ütles Paide peatreener Ivan Stjokovic pühapäevase kohtumise eel. "Meie organiseeritus, distsipliin ja keskendumine peavad olema kõrgeimal võimalikul tasemel."

Paide on teeninud seitse võitu, aga saanud viimases neljas mänguvoorus vaid neli punkti. "Meeskond on väga motiveeritud, et viimaste mängude tagasilöögid heastada kolmanda järjestikuse võiduga lähikonkurendi Levadia üle," ütles ründaja Henrik Ojamaa.

Levadia alustas hooaega küll võimsalt, aga on samuti viimastes mänguvoorudes komistanud ning pühapäevase mängu lõpuks võivad nad esikohast ilma jääda. Levadia on sarnaselt Nõmme Kalju FC-ga kogunud sel hooajal 25 punkti, aga Tallinna FC Floral on juba 26 punkti. Levadia kerkiks võiduga seega taas esikohale, aga kaotuse puhul oleks lausa kolmel meeskonnal 25 punkti, sest Paide on 11 mänguvooruga kogunud 22 punkti.

"Eelmine mäng Paidega ei läinud meil tulemuse mõttes hästi. Soovime seda pühapäeval parandada. Tahame anda emadepäeval emadele rõõmustava tulemuse ja lähme endast väljakule kõike andma!" ütles Levadia peatreener Curro Torres olulise mängu eel.

12. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul, kui JK Narva Trans võõrustab Pärnu JK Vaprust.